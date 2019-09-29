29 Eylül 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
CAMİA RAHATLAMALI
"Kötügidişata son vermek istiyorsak, Trabzon deplasmanından galibiyetle dönmek zorundayız. Aksi halde tüm hesaplarımız suya düşer. Seçim konusunu aklınızdan tamamen çıkartın, bunlar sizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey saha içi sonuçları. Lige ve Avrupa'ya kötü başladık. Trabzonspor'u evinde mağlup etmekten başka çaremiz yok. Bu sonuç hem bizleri, hem sizleri, hem de camiamızı rahatlatacak. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor ama alacağımız 3 puan yeniden yükselişe geçmemizin ilk adımı olacak, bu sakın aklınızdan çıkarmayın."
Abdullah Avcı: Kazanacağız
Giriş Tarihi: 29.09.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Kötü gidişatımıza bir son vermek istiyorsak deplasmandan galibiyetle dönmeye mecburuz. Aksi halde tüm hesaplar suya düşer” diye konuştu
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Siyah-beyazlı takımda cezalı futbolcular Elneny ve Ljajic ile sakatlığı bulunan Ruiz, Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek. Cezasını dolduran Domagoj Vida ile sakatlığı geçen Enzo Roco, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda bugünkü mücadelede forma giyebilecek. Avcı, zorlu maç öncesi oyuncularıyla özel bir görüşme yaparak şu ifadeleri kullandı:
CAMİA RAHATLAMALI
"Kötügidişata son vermek istiyorsak, Trabzon deplasmanından galibiyetle dönmek zorundayız. Aksi halde tüm hesaplarımız suya düşer. Seçim konusunu aklınızdan tamamen çıkartın, bunlar sizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey saha içi sonuçları. Lige ve Avrupa'ya kötü başladık. Trabzonspor'u evinde mağlup etmekten başka çaremiz yok. Bu sonuç hem bizleri, hem sizleri, hem de camiamızı rahatlatacak. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor ama alacağımız 3 puan yeniden yükselişe geçmemizin ilk adımı olacak, bu sakın aklınızdan çıkarmayın."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"