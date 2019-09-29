29 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı: Kazanacağız

Abdullah Avcı: Kazanacağız
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.09.2019

Teknik Direktörü , “Kötü gidişatımıza bir son vermek istiyorsak deplasmandan galibiyetle dönmeye mecburuz. Aksi halde tüm hesaplar suya düşer” diye konuştu

, 'in 6. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek. Siyah-beyazlı takımda cezalı futbolcular Elneny ve Ljajic ile sakatlığı bulunan Ruiz, Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek. Cezasını dolduran Domagoj Vida ile sakatlığı geçen Enzo Roco, teknik direktör 'nın görev vermesi durumunda bugünkü mücadelede forma giyebilecek. Avcı, zorlu maç öncesi oyuncularıyla özel bir görüşme yaparak şu ifadeleri kullandı:

CAMİA RAHATLAMALI

"Kötügidişata son vermek istiyorsak, Trabzon deplasmanından galibiyetle dönmek zorundayız. Aksi halde tüm hesaplarımız suya düşer. konusunu aklınızdan tamamen çıkartın, bunlar sizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey saha içi sonuçları. Lige ve Avrupa'ya kötü başladık. Trabzonspor'u evinde mağlup etmekten başka çaremiz yok. Bu sonuç hem bizleri, hem sizleri, hem de camiamızı rahatlatacak. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor ama alacağımız 3 puan yeniden yükselişe geçmemizin ilk adımı olacak, bu sakın aklınızdan çıkarmayın."
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