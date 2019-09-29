29 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Wolverhampton maçı biletlerini satışa çıkarıyor

Beşiktaş, Wolves maçı biletlerini satışa çıkarıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.09.2019

K Grubu'nda ikinci maçına çıkacak olan , perşembe günü sahasında ekiplerinden 'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın biletlerin yarın satışa çıkacak.

K Grubu'na Slovan Bratislava deplasmanında aldığı 4-2'lik mağlubiyetle başlayan , gruptaki ikinci mücadelesinde ekibi 'ı konuk edecek. Perşembe günü saat 19.55'te Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşma için bilet satışına yarın saat 11.00'de başlanacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında olacak. Beşiktaş-Wolverhampton arasında oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 265TL
2. Kategori 250TL
3. Kategori 225TL
4. Kategori 215TL
5. Kategori 180TL
6. Kategori 165TL
7. Kategori 110TL
8. Kategori 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL

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