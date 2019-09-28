28 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Beşiktaş Trabzonspor maçına hazır
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019

Futbol Takımı, 'in 6. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde yönetimindeki antrenman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Victor Ruiz katılmadı.

, akşam saatlerinde özel uçakla 'a giderek kampa girecek.




Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı! 3 yıldız kadroda yok

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı! 3 yıldız kadroda yok Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı! 3 yıldız kadroda yok
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Sahaya odaklanın Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Sahaya odaklanın
Beşiktaş'ta seçim çıkmazı! Beşiktaş'ta seçim çıkmazı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör