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Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladı.
Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana tedavisine devam edilen Victor Ruiz katılmadı.
Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.
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