28 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.09.2019

, 'in 6. haftasında yarın ile oynayacağı maç için 'a geldi.

'ndan kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, 'nda bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarların ilgi gösterdiği takımı, kalacakları otele geçerek kampa girdi.

Beşiktaş ile , yarın saat 19.00'da Stadı'nda karşılaşacak.

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