28 Eylül 2019, Cumartesi
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Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Trabzon Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.
Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarların ilgi gösterdiği Beşiktaş takımı, kalacakları otele geçerek kampa girdi.
Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Trabzon Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.
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