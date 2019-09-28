28 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Sahaya odaklanın

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Sahaya odaklanın
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Beşiktaş teknik direktörü , gündemi nedeniyle kafaları karışık olan oyuncularını “Trabzon’da çok zor bir maçımız var, sadece derbiye odaklanın” diye uyardı.

Beşiktaş'ta alınan olağanüstü kararı futbol takımını da etkilemiş görünüyor. Yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların teknik patronu da bu konunun saha içini etkilememesi için büyük bir uğraş veriyor. Futbolcuların seçim olayları nedeniyle Derbi maçına konsantre olmakta zorlandıklarını gözlemleyen tecrübeli teknik adamın, bu konuda oyuncularını tatlı sert bir dille uyardığı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla yaptığı kısa görüşmede şu ifadeleri kullandığı ifade edildi: "Hem lige hem Avrupa'ya kötü başladık. Trabzonspor ile çok zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Üstelik bu maçı rakibimizin evinde oynayacağız. Diğer ezeli rakiplerimizin birbirleriyle oynayacağı bu haftada Trabzon'dan galibiyetle dönersek çok büyük avantaj sağlarız. Sadece ve sadece derbiye odaklanan, seçim sizin işiniz değil."

LJAJIC YOKSA OĞUZHAN VAR
Beşiktaş'ta yarın oynanacak Trabzonspor maçı öncesi kadro yine değişiyor. Siyahbeyazlılarda Elneny ve Ljajic kart cezalısı, stoperler Ruiz ve Roco ise sakat. Abdullah Avcı idmanlarda cezası biten Vida'nın yanında Necip'i oynatırken, 'ü ise sağ beke çekti. Elneny'nin yerine Atiba ile devam etme kararı alan Avcı'nın, Ljajic'in yerine ise Oğuzhan'ı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

KARA KARTAL BUGÜN UÇUYOR
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Dün sabah taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren siyah-beyazlılar, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamlandı. Tedavisine devam edilen Ruiz idmana katılmadı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından derbi karşılaşması için özel uçakla Trabzon'a gidecek.

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