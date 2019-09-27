27 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.09.2019

, 'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarının ardından minik kale maç yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Tedavisine devam eden Victor Ruiz'in idmana katılmadığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve karşılaşma için özel uçakla 'a gidecek.

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