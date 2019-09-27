Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı alması nedeniyle hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. AS Gazetesi, ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak ilk ismi duyurdu. Son dakika Beşiktaş haberleri...