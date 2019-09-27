27 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Çok özel ziyaretçi

Çok özel ziyaretçi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.09.2019

'ın dün sabahki antrenmanında çok özel bir ziyaret gerçekleşti. 'nin Dilovası ilçesinde Kelebek hastası olan 14 yaşındaki Hamza Kaya, siyah-beyazlı ekibi ziyaret etti.

'nin Dilovası ilçesinde Kelebek hastası olan 14 yaşındaki Hamza Kaya, siyah-beyazlı ekibin dün sabahki antrenmanını ziyaret etti. Küçük taraftara Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de eşlik etti. Serebral palsi hastası Hamza, "Futbolcularla tanışmayı çok istiyordum, mutluyum" dedi.
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