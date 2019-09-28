28 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ve Guti ‘Büyükelçi’ oldu

Ve Guti ‘Büyükelçi’ oldu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve ardından yardımcı antrenörlük yapan , La Liga'nın yurt dışındaki imajına yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla büyükelçi görevine getirildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve ardından yardımcı antrenörlük yapan , La Liga'nın yurt dışındaki imajına yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla büyükelçi görevine getirildi. La Liga kurumunun büyükelçilik görevine getirilen Guti, La Liga'nın tanıtım toplantısında "Öncelikli hedefim ve beni heyecanlandıran şey, teknik direktör olmak ama şimdilik sıramı bekliyorum" diye konuştu.

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