Beşiktaş'tan olağanüstü kongre kararı! Fikret Orman aday olacak mı?

Beşiktaş yönetimi, başkan Fikret Orman'ın istifası sonrası olağanüstü kongre yapma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüp 13 Ekim'de olağanüstü kongre yapacak.

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan Başkan Fikret Orman'ın, bugün yönetim kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında bu kararından vazgeçti. Siyah-beyazlı yönetim görüşmede mevcut yönetimin görevine devam etmesine ve 13 Ekim'de Olağanüstü Kongre yapılmasına karar verdi. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise kongrenin 20 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı. Başkan Fikret Orman'ın ise yeniden başkan adayı olup olmayacağına sonra karar vereceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüpten olağanüstü kongre ile ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

DENİZ ATALAY: FİKRET ORMAN ZATEN İSTİFA ETMEDİ

Fikret Orman başkanlığında Vodafone Park'taki kulüp binasında yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetim kurulu üyesi Deniz Atalay, "Olağanüstü seçimli bir genel kurul kararı aldık. İlk toplantımız 13 Ekim tarihinde olacak. Çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim olarak gerçekleşecek. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Başkan Orman'ın istifa etmediğini ve süreç içinde değerlendirmede bulunacağını dile getiren Atalay, "Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından zaten istifa etmedi. Görevini bırakmadı. Başkanımızın başkanlığı devam ediyor. Böyle bir şeyi biz yönetim kurulu olarak kabul etmezdik, etmiyoruz. O da bizim isteğimizi kırmadı, görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.

Süreç içinde başkana büyük ilgi olduğunu aktaran Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yönetim kurulundan kimsenin istifası yok. Beşiktaş'ta sportif başarı ya da yönetim kurulunun icraatleriyle ilgili eleştiriler mutlaka olur. Tepkiler de olur ama bu insanların haysiyeti ya da namusu üzerinden olursa kabul edilemez. Başkan da bunun kırgınlığını yaşıyor. Beşiktaş camiasının da bunu kabul etmemesi lazım çünkü bu gelenek haline gelir. Yarın Fikret Orman olmaz başkası olur. Başkan olunca bu sıkıntıyı yaşar, buna engel olmamız lazım."