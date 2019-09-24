24 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

5 değişiklik yaptı

5 değişiklik yaptı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.09.2019

Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan , UEFA Avrupa Ligi'nde 4-2 yenildiği Slovan Bratislava karşılaşmasına göre kadroda 5 değişiklikle sahaya çıktı.

, son maçına göre kadroda 5 değişiklikle sahaya çıktı. Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildiği maçta görev alan oyunculardan Victor Ruiz sakatlığı, Domagoj Vida ve Muhammed Elneny de kırmızı kart cezaları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, Pedro Rebocho ve Umut Nayir ise yedeğe çekildi.

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