24 Eylül 2019, Salı
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5 değişiklik yaptı
Giriş Tarihi: 24.09.2019
Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4-2 yenildiği Slovan Bratislava karşılaşmasına göre kadroda 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Beşiktaş, son maçına göre kadroda 5 değişiklikle sahaya çıktı. Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildiği maçta görev alan oyunculardan Victor Ruiz sakatlığı, Domagoj Vida ve Muhammed Elneny de kırmızı kart cezaları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, Pedro Rebocho ve Umut Nayir ise yedeğe çekildi.
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