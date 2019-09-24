24 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Mecburi stoperler

Mecburi stoperler
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.09.2019

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan 'ta Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda ve mevkisinde sahaya çıktı.

'ta ceza ve sakatlıkları olan stoperlerin yokluğunda, Medipol Başakşehir maçında savunmanın ortasında ve görev yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı olan Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda stoperde Gökhan Gönül ve Necip Uysal'ı sahaya sürdü.
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