26 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ı ikna turları

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Arnavutköy'deki evi dün gece de ziyaretçi akınına uğradı. İstifa kararının hemen ardından divan başkanı Tevfik Yamantürk ile buluşan ve detayları konuşan Fikret Orman, daha sonra yönetim ile görüşmeler yaptı. Başta 2'nci başkan Serdal Adalı olmak üzere yönetimdeki kurmayları, Orman'ın evini 2 gün önce ziyaret ederek başkandan kararını değiştirmesini isterken, dün de Abdullah Avcı'nın yardımcılarından olan Gökhan Keskin ve yöneticiler ziyaret etti. Uzun süren tüm ikna çabalarına rağmen Fikret Orman'ın kararından geri adım atmayacağı ifade edildi.
26.09.2019

YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR

Fikret Orman, bugün yönetim kurulunu olağanüstü topluyor. Statta saat 11.00'de gerçekleştirecek toplantıda bundan sonra izlenecek yol haritası belirlenecek. Tüm yöneticilerin tam kadro katılacağı toplantıda Fikret Orman, aldığı kararı açıklayacak ve seçim sürecini izleyecek yönetimi belirleyecek. Bugün toplantından iki karardan birinin çıkması bekleniyor. Ya Fikret Orman tek başına ya da yönetim ile birlikte istifa edecek. Bu durumda iki ayrı tablo ortaya çıkacak.

TOPLU İSTİFA OLMASI HALİNDE...

Beşiktaş'ın tüzüğünün 36'ncı maddesinin (c) fıkrasına göre sadece kulüp başkanı görevi bırakırsa, olağan seçime 6 aydan fazla süre olduğu için 2'nci başkan başkanlığında 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurula gidilecek. Bu durumda başkanlık koltuğuna mevcut 2'nci başkan Serdal Adalı oturacak. Ancak bugün tüm yönetim kurulu istifa eder ve yedekler üyeler ile birlikte de çoğunluk sağlanamazsa bu durumda tüzüğün (d) fıkrasına göre başkanlık koltuğuna divan başkanı Tevfik Yamantürk oturacak ve siyah-beyazlı kulübü seçime divan yönetimi götürecek. Her iki ihtimalde de süreci yürütecek isim, kulübü 30 gün içinde seçime götürecek.

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ı ikna turları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ı ikna turları 26.09.2019
Beşiktaş'ı karıştıran Fikret Orman'ın kendisiydi! "Beşiktaş'ı karıştıran Fikret Orman'ın kendisiydi!" 24.09.2019
Erman Toroğlu: Beşiktaş Başkanı görevini bırakmadı Beşiktaş Başkanı kaçtı Erman Toroğlu: "Beşiktaş Başkanı görevini bırakmadı Beşiktaş Başkanı kaçtı" 24.09.2019
Fikret Orman istifa etti Fikret Orman istifa etti 24.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Son 15 dakikada maçı kazanabilirdik "Son 15 dakikada maçı kazanabilirdik" 24.09.2019
Beşiktaş'ta puan kayıpları devam ediyor Beşiktaş'ta puan kayıpları devam ediyor 24.09.2019
Erman Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Yazıklar olsun Erman Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Yazıklar olsun" 24.09.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş hakem tepkisi! Erman Toroğlu'ndan flaş hakem tepkisi! 23.09.2019
Toroğlu'ndan flaş yorum: Net kırmızı kart! Toroğlu'ndan flaş yorum: Net kırmızı kart! 23.09.2019
Hakem Beşiktaşlıydı! "Hakem Beşiktaşlıydı!" 23.09.2019
Karius'un iyi oynaması için topun üstüne kadın resmi koyun "Karius'un iyi oynaması için topun üstüne kadın resmi koyun 23.09.2019
Beşiktaş ile Başakşehir 25. randevuda Beşiktaş ile Başakşehir 25. randevuda 23.09.2019
Haftanın maçı Dolmabahçe'de Haftanın maçı Dolmabahçe'de 23.09.2019
Beşiktaş topu alıyor maçı veriyor Beşiktaş topu alıyor maçı veriyor 22.09.2019
Beşiktaş ile Başakşehir 25. randevuda Beşiktaş ile Başakşehir 25. randevuda 22.09.2019
Beşiktaş'a Victor Ruiz'den kötü haber Beşiktaş'a Victor Ruiz'den kötü haber 21.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

FIFA'dan futbola çağ atlatacak karar! Yeni sezondan itibaren...
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Rodrigues'ten sonra...
Beşiktaş'ta bir deprem daha! Abdullah Avcı...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray derbisine bambaşka 11!
Herkes bunu merak ediyor! Seçime kimler girecek? İşte cevabı...
İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör