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Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinden Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. 1-1 beraberlikle sonuçlanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa'nın kararlarıyla maça damgasını vurdu. İşte sosyal medyada kısa sürede trend topic olan 'Suat Arslanboğa' tepkileri...
Giriş Tarihi: 23.09.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 22:24
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