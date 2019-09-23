23 Eylül 2019, Pazartesi

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Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinden Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. 1-1 beraberlikle sonuçlanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa'nın kararlarıyla maça damgasını vurdu. İşte sosyal medyada kısa sürede trend topic olan 'Suat Arslanboğa' tepkileri...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 22:24
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Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin orta hakemi Suat Arslanboğa verdiği kararlar sonrası sosyal medyada büyük tepki gördü.

İşte o tepkilerden bazıları...

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Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!
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Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!
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Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!
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Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki!
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