23 Eylül 2019, Pazartesi
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AVCI İLK KEZ RAKİP OLDU
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz ile sakatlığı geçen Oğuzhan'ın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Öte yandan Abdullah Avcı, bu maçla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Başakşehir'e karşı sahaya çıkmış olacak.
KARTAL 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, ligde sahasında çıktığı son 13 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi. Vodafone Park'taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı takım, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi. Kara Kartal, sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle almayı başardı. Beşiktaş, ayrıca ligde oynadığı sahasındaki son 30 müsabakaların hepsinde gol atmayı başarısı da gösterdi.
LENS 18' E DÖNÜYOR
Ligde Gazişehir maçında kendisine kadroda yer bulamayan Lens hafta içinde oynanan Avrupa ligi maçında sonradan oyuna dahil olmuştu. Bugün oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde ise yedek kulübesinde yerini alacak.
KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Kara Kartal, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 5 maçın 4'ünde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 8 gole karşın kalesinde 11 gol gördü. Rakiplere sayısız da gol pozisyonu veren Kartal, son olarak Bratislava mücadelesinde 2 dakika içinde 2 gol yemişti, Loris Karius eleştirilerin hedefi olmuştu.
ADEM LJAJİC KART SINIRINDA
Pek çok eksiği bulunan siyah- beyazlı takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Ljajic, bugün forma giyip bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Bu durumda 6. haftada deplasmanda oynanacak olan Trabzonspor derbisinde görev yapamayacak.
Beşiktaş'ta toparlanma zamanı
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Takımda eksik çok ve rakip Başakşehir... Tek hedef ise 3 puanı almak. Avrupa ve ligdeki kötü sonuçları unutturmak.
Ligde ve Avrupa'da ağır yaralar alan Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında bugün sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.
AVCI İLK KEZ RAKİP OLDU
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz ile sakatlığı geçen Oğuzhan'ın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Öte yandan Abdullah Avcı, bu maçla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Başakşehir'e karşı sahaya çıkmış olacak.
KARTAL 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, ligde sahasında çıktığı son 13 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi. Vodafone Park'taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı takım, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi. Kara Kartal, sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle almayı başardı. Beşiktaş, ayrıca ligde oynadığı sahasındaki son 30 müsabakaların hepsinde gol atmayı başarısı da gösterdi.
LENS 18' E DÖNÜYOR
Ligde Gazişehir maçında kendisine kadroda yer bulamayan Lens hafta içinde oynanan Avrupa ligi maçında sonradan oyuna dahil olmuştu. Bugün oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde ise yedek kulübesinde yerini alacak.
KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Kara Kartal, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 5 maçın 4'ünde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 8 gole karşın kalesinde 11 gol gördü. Rakiplere sayısız da gol pozisyonu veren Kartal, son olarak Bratislava mücadelesinde 2 dakika içinde 2 gol yemişti, Loris Karius eleştirilerin hedefi olmuştu.
ADEM LJAJİC KART SINIRINDA
Pek çok eksiği bulunan siyah- beyazlı takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Ljajic, bugün forma giyip bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Bu durumda 6. haftada deplasmanda oynanacak olan Trabzonspor derbisinde görev yapamayacak.
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