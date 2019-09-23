23 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta toparlanma zamanı

Beşiktaş'ta toparlanma zamanı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.09.2019

Takımda eksik çok ve rakip ... Tek hedef ise 3 puanı almak. Avrupa ve ligdeki kötü sonuçları unutturmak.

Ligde ve Avrupa'da ağır yaralar alan , 'in 5. haftasında bugün sahasında ile karşı karşıya gelecek. 'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

AVCI İLK KEZ RAKİP OLDU

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ile sakatlığı geçen Oğuzhan'ın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Öte yandan , bu maçla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Başakşehir'e karşı sahaya çıkmış olacak.

KARTAL 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, ligde sahasında çıktığı son 13 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi. Vodafone Park'taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, karşısında yaşayan siyah-beyazlı takım, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi. , sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle almayı başardı. Beşiktaş, ayrıca ligde oynadığı sahasındaki son 30 müsabakaların hepsinde gol atmayı başarısı da gösterdi.

LENS 18' E DÖNÜYOR

Ligde Gazişehir maçında kendisine kadroda yer bulamayan Lens hafta içinde oynanan Avrupa ligi maçında sonradan oyuna dahil olmuştu. Bugün oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde ise yedek kulübesinde yerini alacak.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Kara Kartal, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 5 maçın 4'ünde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 8 gole karşın kalesinde 11 gol gördü. Rakiplere sayısız da gol pozisyonu veren Kartal, son olarak Bratislava mücadelesinde 2 dakika içinde 2 gol yemişti, Loris Karius eleştirilerin hedefi olmuştu.

ADEM LJAJİC KART SINIRINDA

Pek çok eksiği bulunan siyah- beyazlı takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Ljajic, bugün forma giyip bir daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Bu durumda 6. haftada deplasmanda oynanacak olan derbisinde görev yapamayacak.
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