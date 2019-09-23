23 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı’dan 5 uyarı

Abdullah Avcı’dan 5 uyarı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.09.2019

Tecrübeli hoca, eski takımının güçlü ve zayıf yönlerini anlattı. 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini söyledi

Teknik Direktörü , zorlu karşılaşması öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaptı. Eski takımının zayıf ve güçlü yönlerini anlatan siyah-beyazlı çalıştırıcı, öne geçseler bile mücadeleyi asla bırakmamaları gerektiğinin altını çizdi. İşte Avcı'nın uyarıları:

VISCA'nın yetenekleri pozisyon yaratma konusunda Başakşehir'in büyük avantajı.

GERIYE düşseler bile teslim olmayacaklardır. Mücadeleyi sakın bırakmayın.

GOL pozisyonlarına girme konusunda sıkıntıları yok. Ama iyi bir forvetlerinin olmaması avantajımız.

ARA toplardan pozisyon yaratmak isteyecekler. Stoperdeki eksiğimizi kullanmak isteyecekler. Topu oraya getirmemeliyiz.

CEZA sahası ve etrafında kesinlikle duran top şansı vermemeliyiz. Aynı şekilde karşı ceza sahası ve çevresinde alacağımız duran toplara çok güvenmeyelim.
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