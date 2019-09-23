23 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta defans hattı çöktü!

Beşiktaş'ta defans hattı çöktü!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.09.2019

Vida, Roco, Ruiz’in yokluğu Avcı’yı düşündürüyor. Stopere Necip ve Atiba’nın geçmesi bekleniyor. Bu durumda orta sahada da işler karışacak.

'ta karşılaşması öncesi stoperde görev alan oyuncuların yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör , kart cezalısı Domagoj Vida ile sakatlıkları olan Victor Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek. Mücadelede siyah-beyazlı takımda bu mevkide ve 'ın forma giymesi bekleniyor. Bir ihtimal de Necip'in yanında 'ün oynaması. Bu durumda da Douglas sağ bekte forma giyecek. Ayrıca Elneny'nin olmaması orta saha rotasyonunu zorunlu kılacak. Atiba stopere geçerse Dorukhan'la birlikte Oğuzhan orta ikilide görev yapabilir. Gazişehir maçındaki gibi Dorukhan stopere geçerse orta saha Oğuzhan ve Atiba'dan oluşacak. Avcı son kararı maç öncesinde verecek.

GÖKHAN VE BURAK iŞE EL ATTI

Kaptan Gökhan Gönül ve Burak'ın takımla bir motivasyon konuşması yaparak maça hazırladığı bildirildi. Tecrübeli isimlerin, "Bu sonuçlar bize hiç yakışmadı. Sezona iyi başlamadık ama toparlamak da bizim elimizde. En azından sahamızda bu galibiyeti almamız gerekiyor" dedikleri bildirildi. Sonrasında söz alan Oğuzhan'ın da "Hepimizin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerek. Bu gece sadece maça odaklanalım. Taraftarımızı çok üzdük buna bir son vermemiz gerekiyor" sözleriyle kaptanlara destek verdiği gelen haberler arasında.
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