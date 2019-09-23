23 Eylül 2019, Pazartesi
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GÖKHAN VE BURAK iŞE EL ATTI
Kaptan Gökhan Gönül ve Burak'ın takımla bir motivasyon konuşması yaparak maça hazırladığı bildirildi. Tecrübeli isimlerin, "Bu sonuçlar bize hiç yakışmadı. Sezona iyi başlamadık ama toparlamak da bizim elimizde. En azından sahamızda bu galibiyeti almamız gerekiyor" dedikleri bildirildi. Sonrasında söz alan Oğuzhan'ın da "Hepimizin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerek. Bu gece sadece maça odaklanalım. Taraftarımızı çok üzdük buna bir son vermemiz gerekiyor" sözleriyle kaptanlara destek verdiği gelen haberler arasında.
Beşiktaş'ta defans hattı çöktü!
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Vida, Roco, Ruiz’in yokluğu Avcı’yı düşündürüyor. Stopere Necip ve Atiba’nın geçmesi bekleniyor. Bu durumda orta sahada da işler karışacak.
Beşiktaş'ta Başakşehir karşılaşması öncesi stoperde görev alan oyuncuların yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Domagoj Vida ile sakatlıkları olan Victor Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek. Mücadelede siyah-beyazlı takımda bu mevkide Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'ın forma giymesi bekleniyor. Bir ihtimal de Necip'in yanında Gökhan Gönül'ün oynaması. Bu durumda da Douglas sağ bekte forma giyecek. Ayrıca Elneny'nin olmaması orta saha rotasyonunu zorunlu kılacak. Atiba stopere geçerse Dorukhan'la birlikte Oğuzhan orta ikilide görev yapabilir. Gazişehir maçındaki gibi Dorukhan stopere geçerse orta saha Oğuzhan ve Atiba'dan oluşacak. Avcı son kararı maç öncesinde verecek.
GÖKHAN VE BURAK iŞE EL ATTI
Kaptan Gökhan Gönül ve Burak'ın takımla bir motivasyon konuşması yaparak maça hazırladığı bildirildi. Tecrübeli isimlerin, "Bu sonuçlar bize hiç yakışmadı. Sezona iyi başlamadık ama toparlamak da bizim elimizde. En azından sahamızda bu galibiyeti almamız gerekiyor" dedikleri bildirildi. Sonrasında söz alan Oğuzhan'ın da "Hepimizin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerek. Bu gece sadece maça odaklanalım. Taraftarımızı çok üzdük buna bir son vermemiz gerekiyor" sözleriyle kaptanlara destek verdiği gelen haberler arasında.
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