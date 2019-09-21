21 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Bratislava Lens'ten daha ucuz!

Bratislava Lens'ten daha ucuz!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.09.2019

Beşiktaş'ın dün akşam Avrupa Ligi'nde 4-2 mağlup olduğu Slovan Bratislava'nın toplam oyuncu değerinin, siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens'ten daha ucuz olması dikkat çekti.

Beşiktaş'ın önceki akşam 4-2 mağlup olduğu Slovan Bratislava'nın değeri, siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens'ten daha ucuz! 11.7 milyon değeri olan Slovan, kendisinden 8 kat daha değer Beşiktaş'a (84.25 milyon euro) 4 gol attı. Bu arada Beşiktaş'ta yönetimin gitmesini istediği Lens'in; kiralama, bonservis ve maaş toplamı ise 13 milyon euro. Gazişehir maçında kadroya alınmayan Lens'in, Bratislava maçında ise ikinci yarıda oyun alınması şaşkınlıkla karşılandı.
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