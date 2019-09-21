Bratislava Lens'ten daha ucuz!

Beşiktaş'ın dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde 4-2 mağlup olduğu Slovan Bratislava'nın toplam oyuncu değerinin, siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens'ten daha ucuz olması dikkat çekti.

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Beşiktaş'ınöncekiakşam 4-2 mağlup olduğuSlovan Bratislava'nın değeri, siyah-beyazlılarınHollandalı oyuncusu JeremainLens'ten daha ucuz! 11.7 milyon değeri olanSlovan, kendisinden 8 kat daha değer Beşiktaş'a(84.25 milyon euro) 4 gol attı. Bu arada Beşiktaş'tayönetimin gitmesini istediği Lens'in; kiralama, bonservisve maaş toplamı ise 13 milyon euro. Gazişehirmaçında kadroya alınmayan Lens'in, Bratislava maçındaise ikinci yarıda oyun alınması şaşkınlıkla karşılandı.