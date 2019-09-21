21 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Acil stoper aranıyor

Acil stoper aranıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.09.2019

Beşiktaş'ta Domagoj Vida kart cezalısı, Enzo Roco ve sakat. Pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçında stoperde kimin oynayacağı ise belirsiz.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, şanssızlıklar siyah-beyazlıların yakasını bırakmıyor. Hırvat yıldız Vida'nın Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart görmesinin ardından diğer iki Roco ve Ruiz de sakatlanmaları tüm hesapları alt üst etmiş durumda. Beşiktaş'ın elinde Başakşehir maçından önce stoper kalmadı. Elneny'nin de cezalı olduğu maçta Avcı'nın elinde Başakşehir'e karşı stoper oynatabileceği sadece ile Atiba var. Tecrübeli hocanın savunmanın göbeğinde hangi ikiliye şans vereceği merakla bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Cenk Tosun ocakta geliyor! Cenk Tosun ocakta geliyor!
Caner'in attığı 100 taç atışının 98'i hatalı "Caner'in attığı 100 taç atışının 98'i hatalı"
Beşiktaş'a iki kötü haber birden! Beşiktaş'a iki kötü haber birden!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör