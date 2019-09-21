21 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Acil stoper aranıyor
Giriş Tarihi: 21.09.2019
Beşiktaş'ta Domagoj Vida kart cezalısı, Enzo Roco ve Victor Ruiz sakat. Pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçında stoperde kimin oynayacağı ise belirsiz.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, şanssızlıklar siyah-beyazlıların yakasını bırakmıyor. Hırvat yıldız Vida'nın Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart görmesinin ardından diğer iki stoper Roco ve Ruiz de sakatlanmaları tüm hesapları alt üst etmiş durumda. Beşiktaş'ın elinde Başakşehir maçından önce stoper kalmadı. Elneny'nin de cezalı olduğu maçta Avcı'nın elinde Başakşehir'e karşı stoper oynatabileceği sadece Necip Uysal ile Atiba var. Tecrübeli hocanın savunmanın göbeğinde hangi ikiliye şans vereceği merakla bekleniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"