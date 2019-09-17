21 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun ocakta geliyor!

Cenk Tosun ocakta geliyor!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 Giriş Tarihi: 17.09.2019

yönetimi, Everton’un pazar günü oynadığı Bournemouth karşılaşmasında maç kadrosuna bile alınmayan ’u devre arasında kiralamak istiyor.

'ta devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. 'in ilk 4 haftasında sadece 6 gol atabilen ve 4 puan toplayan siyah-beyazlılar, 'ın da sakatlığı nedeniyle gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı devre arasında bir golcü alarak gidermeyi hedefliyor.

Beşiktaş ilk tercihi . Everton'da forma giyen başarılı forvet, milli maçta attığı gol sonrasında Everton'da yeniden 11'e döneceğini umuyordu. Fakat Portekizli teknik direktör Marco Silva, Cenk'i pazar günü oynanan Bournemouth maçında 11 değil, maç kadrosuna bile almadı. Silva'nın bu kararı sonrasında büyük hayal kırıklığına uğrayan Cenk'in, Başkan Orman'ı arayarak dönmek istediğini söyledi. Beşiktaş'ın devre arasında Cenk Tosun'u 1.5 yıllığına kiralamak için Everton'a teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

A Milli takımın forvetlerinden Cenk, Beşiktaş formasıyla 142 maçta tam 64 kez rakip fileleri havalandırdı, 13 de asist yapmayı başardı. Cenk Tosun, Everton formasıyla 44 resmi maçta sadece 9 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplamda 13 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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