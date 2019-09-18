18 Eylül 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Burak ve Oğuzhan yarın sahada

Burak ve Oğuzhan yarın sahada
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Hafif sakatlıkları bulunan Burak ve Oğuzhan takımla çalıştı, iki oyuncu da ’da forma giyebilecek.

'ta perşembe günü deplasmanda oynanacak S. maçı öncesi sakatlıkları bulunan iki futbolcudan da iyi haber geldi. Sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan yıldız oyuncular ile dün sabah takımla birlikte çalışmalara katıldılar. İki futbolcunun da yarın akşam oynanacak Avrupa Ligi maçında kadrodaki yerlerini alması bekleniyor. Bu arada siyah-beyazlıların dün sabah yönetiminde yaptığı antrenmanda kontrollü pas, taktik programı yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.
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