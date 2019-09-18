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Burak ve Oğuzhan yarın sahada
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Hafif sakatlıkları bulunan Burak ve Oğuzhan takımla çalıştı, iki oyuncu da Bratislava’da forma giyebilecek.
Beşiktaş'ta perşembe günü deplasmanda oynanacak S. Bratislava maçı öncesi sakatlıkları bulunan iki futbolcudan da iyi haber geldi. Sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan yıldız oyuncular Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup dün sabah takımla birlikte çalışmalara katıldılar. İki futbolcunun da yarın akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında kadrodaki yerlerini alması bekleniyor. Bu arada siyah-beyazlıların dün sabah Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanda kontrollü pas, taktik programı yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.
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