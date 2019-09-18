18 Eylül 2019, Çarşamba
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Enzo Roco sakatlandı
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Beşiktaş'ta Burak ve Oğuzhan'dan iyi haber gelirken, Enzo Roco'nun sakatlanması keyifleri kaçırdı.
Roco'nun çekilen MR'ı sonrasında kasık adalesinde zorlanma (grade 1) tespit edildi. 27 yaşındaki Şilili futbolcunun tedavisine başlandı. Bu tür zorlanmalarda kaslarda yaralanma olmadığı belirtilirken, sporcuların fonksiyonlarını tam olarak devam ettirebilecekleri belirtildi.
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