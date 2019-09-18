18 Eylül 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Enzo Roco sakatlandı

Enzo Roco sakatlandı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.09.2019

'ta Burak ve Oğuzhan'dan iyi haber gelirken, 'nun sakatlanması keyifleri kaçırdı.

Roco'nun çekilen MR'ı sonrasında kasık adalesinde zorlanma (grade 1) tespit edildi. 27 yaşındaki Şilili futbolcunun tedavisine başlandı. Bu tür zorlanmalarda kaslarda yaralanma olmadığı belirtilirken, sporcuların fonksiyonlarını tam olarak devam ettirebilecekleri belirtildi.
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