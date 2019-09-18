18 Eylül 2019, Çarşamba
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Beşiktaş Slovakya'ya gitti
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda Slovan Bratislava ile yapacağı karşılaşma için Slovakya'ya gitti. Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla başkent Bratislava'ya hareket etti.
Beşiktaş'ta sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ile sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco kafilede yer almadı.
Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
Narodny Stadyumu'nda oynanacak Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
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