18 Eylül 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Slovakya'ya gitti

Beşiktaş Slovakya'ya gitti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Futbol Takımı, Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda Slovan Bratislava ile yapacağı karşılaşma için Slovakya'ya gitti. Siyah-beyazlı kafile, 'ndan kalkan uçakla başkent Bratislava'ya hareket etti.

'ta sakatlığı yeni geçen ve ile sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

Narodny Stadyumu'nda oynanacak Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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