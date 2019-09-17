17 Eylül 2019, Salı

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Cenk Tosun ocak ayında Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Süper Lig ekipleri, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Gündeme gelen ilk isimlerden birisi de Everton forması giyen Cenk Tosun... İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan ve kadro dışı bırakılan milli futbolcunun ocak ayında Türkiye'ye döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 14:48
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Cenk Tosun ocak ayında Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Yoğun bir yaz transfer döneminin yaşandığı Süper Lig'de ara transfer dedikoduları şimdiden su yüzüne çıkmaya başladı.

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Cenk Tosun ocak ayında Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Son olarak ortaya atılan iddianın gündeminde ise Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun var...

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Cenk Tosun ocak ayında Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye dönüş yapmaya hazırlanıyor.

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Cenk Tosun ocak ayında Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Milli futbolcumuz, takımının bu hafta oynadığı Bournemouth maçının kadrosunda da yer almadı.

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Cenk Tosun ocak ayında Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Moise Kean, Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison gibi yıldızların arkasında kalıp Everton'da ilk 11'e girmekte zorlanan Cenk Tosun, menajer Marco Silva tarafından Bournemouth maçının kadrosuna alınmadı.

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