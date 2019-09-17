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Cenk Tosun ocak ayında Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Süper Lig ekipleri, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Gündeme gelen ilk isimlerden birisi de Everton forması giyen Cenk Tosun... İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan ve kadro dışı bırakılan milli futbolcunun ocak ayında Türkiye'ye döneceği iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 14:48
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