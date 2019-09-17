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Beşiktaş'tan Enzo Roco açıklaması
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcu Enzo Roco ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten açıklamada Şilili futbolcunun kasık adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ kasık bölgesinden şikayetçi olan Roco'nun sağlık durumu ile ilgili olarak, "Oyuncumuz Enzo Roco'nun sağ kasık bölgesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan fiziki muayenesi ve MR tetkiki sonucunda kasık adalesinde (Adductor Longus) grade 1 zorlanma tanısı ile tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
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