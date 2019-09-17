17 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Enzo Roco açıklaması

Beşiktaş'tan Enzo Roco açıklaması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Kulübü, Şilili futbolcu ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten açıklamada Şilili futbolcunun kasık adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ kasık bölgesinden şikayetçi olan Roco'nun sağlık durumu ile ilgili olarak, "Oyuncumuz 'nun sağ kasık bölgesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan fiziki muayenesi ve MR tetkiki sonucunda kasık adalesinde (Adductor Longus) grade 1 zorlanma tanısı ile tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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