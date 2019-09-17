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Abdullah Avcı'dan Bratislava'ya yakın takip
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovakya ekibi Bratislava'yı yakın takibe aldı.
Abdullah Avcı, Slovak rakiplerini yakın takibe aldı. Avcı'nın teknik heyetine, "Sporar ile Ratao dikkat çeken oyuncular. Ayrıca İspanyol orta saha Nono ile yine İspanyol Moha'da önemli isimler. Daniel, Ratao ve kaleci Greif, sürekli şans bulan isimler olurken; 4-2-3-1 oynayan Bratislava çift ön libero ve tek forvetle oynuyor" diyerek bu oyunculara dikkat edilmesini istedi.
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