17 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'dan Bratislava'ya yakın takip

Abdullah Avcı'dan yakın takip
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Beşiktaş , Slovakya ekibi 'yı yakın takibe aldı.

, Slovak rakiplerini yakın takibe aldı. Avcı'nın teknik heyetine, "Sporar ile Ratao dikkat çeken oyuncular. Ayrıca İspanyol orta saha Nono ile yine İspanyol Moha'da önemli isimler. Daniel, Ratao ve kaleci Greif, sürekli şans bulan isimler olurken; 4-2-3-1 oynayan çift ön libero ve tek forvetle oynuyor" diyerek bu oyunculara dikkat edilmesini istedi.
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