17 Eylül 2019, Salı
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Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Slovan Bratislava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı'nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana, sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco katılmadı. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise takımla birlikte çalıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular idmanda pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, yarın Bratislava'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Narodny Stadyumu'nda yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.
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