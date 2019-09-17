Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular idmanda pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, yarın Bratislava'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Narodny Stadyumu'nda yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.