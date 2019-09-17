17 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.09.2019

, Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. BJK 'nde Kulüp Başkanı ile yönetim kurulu üyesi 'nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana, sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco katılmadı. ve ise takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular idmanda pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

, yarın Bratislava'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Narodny Stadyumu'nda yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş'tan Enzo Roco açıklaması haberin devamı

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