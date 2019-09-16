16 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Vida kırmızı kart için özür diledi

Vida kırmızı kart için özür diledi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 Giriş Tarihi: 16.09.2019

'ın Hırvat stoperi , 'in 4. haftasında yapılan Gazişehir Gaziantep maçında gördüğü için üzgün olduğunu, siyah-beyazlı taraftarın kızgınlığını anladığını belirtti.

Vida, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Pahalıya mal olan bir hata sonucu takımımı yüzüstü bıraktığım için çok üzgünüm. Taraftarlarımızın kızgınlığını anlıyorum ama inanın daima kusursuz bir performans göstermeyi oyunculardan daha çok kimse isteyemez." ifadelerini kullandı.

için çok çalışacağını aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Ne var ki hatalar futbolun bir parçası ve böyle durumlarda yapabileceğiniz şey, bunlardan ders çıkarıp bir sonrakinde daha iyi olmak için sıkı bir şekilde çalışmak oluyor. Bunun üstesinden gelip Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bratislava - Beşiktaş maçına Estonyalı hakem

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Bratislava - Beşiktaş maçına Estonyalı hakem Bratislava - Beşiktaş maçına Estonyalı hakem
Abdullah Avcı çıldırdı! Loris Karius... Abdullah Avcı çıldırdı! Loris Karius...
Beşiktaş'ta hem savunma hem de hücum alarm veriyor! Beşiktaş'ta hem savunma hem de hücum alarm veriyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör