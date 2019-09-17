Elneny ve Kayode PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Olarenwaju Ayobami Kayode'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında birbirlerine yaptıkları hareket sonrasında kırmızı kart gören iki futbolcu da kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.
Süper Lig kulüplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Gazişehir Gaziantep saha olayları, Beşiktaş saha olayları ile 2 futbolcusunun kırmızı kart ve 4 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Trabzonspor Kulübü ile bordo-mavili kulübün yöneticisi Ertuğrul Erdoğan, kulüp internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edildi.
Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Giresunspor, Adanaspor, Adana Demirspor kulüpleri ile Osmanlıspor Futbol Kulübü Müdürü Osman Davarcı, farklı ihlallerden dolayı PFDK'ye verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"