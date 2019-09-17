17 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Elneny ve Kayode PFDK'ya sevk edildi

Elneny ve Kayode PFDK'ya sevk edildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.09.2019

() Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Olarenwaju Ayobami Kayode'yi () sevk etti.

'nin yer alan açıklamaya göre, 'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep- maçında birbirlerine yaptıkları hareket sonrasında gören iki futbolcu da kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak 'ye gönderildi.

Süper Lig kulüplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Gazişehir Gaziantep saha olayları, Beşiktaş saha olayları ile 2 futbolcusunun kırmızı kart ve 4 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Trabzonspor Kulübü ile bordo-mavili kulübün yöneticisi , kulüp internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edildi.

, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Giresunspor, , kulüpleri ile Osmanlıspor Futbol Kulübü Müdürü Osman Davarcı, farklı ihlallerden dolayı PFDK'ye verildi.

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