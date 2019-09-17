17 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı: Burak'sız çıkmam!

Abdullah Avcı: Burak'sız çıkmam!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Tecrübeli teknik adam, sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen ’ı Bratislava maçında sahaya sürecek. Avcı, bu konuda sağlık ekibine direktif verdi

'ta tüm gözler Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi karşılaşmasına çevrildi. 'e kötü bir başlangıç yaparak taraftarlarını üzen siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında başarılı sonuçlar elde ederek taraftarının gönlünü kazanmayı hedefliyor. Sadece savunmasında değil gol yollarında da sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta tüm planlar üzerine kurulmuş durumda.

90 DAKİKAYI ÇIKARTAMAZ

Teknik direktör Avcı, Burak Yılmaz'ı maçından önce sahaya sürmeyi planlamıyordu. Fakat tecrübeli teknik adamın S. Bratislava maçından alınacak olumsuz sonucun negatif etkiler yaratabileceğine inandığı için, Slovakya deplasmanında sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Takımla çalışmalara başlayan Burak'ın şu an için 60-65 dakika çıkarabilecek seviyede olduğu öğrenildi.

İYİ BAŞLANGIÇ YAPMALIYIZ

Sağlık ekibiyle bir görüşle yapan Avcı'nın, "Bu maç çok önemli. Hem ligdeki kötü gidişata dur demek, hem de Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Bu nedenle Burak Yılmaz'a ihtiyacım, sahaya onsuz çıkmak istemiyorum. Bu konuda ne gerekiyorsa yapın. Sakatlığını uzatacak bir duruma karşıyım ama bugünlerde ona her zamankinden çok ihtiyacım var" dediği ifade edildi.
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