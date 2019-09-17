17 Eylül 2019, Salı
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90 DAKİKAYI ÇIKARTAMAZ
Teknik direktör Avcı, Burak Yılmaz'ı Başakşehir maçından önce sahaya sürmeyi planlamıyordu. Fakat tecrübeli teknik adamın S. Bratislava maçından alınacak olumsuz sonucun negatif etkiler yaratabileceğine inandığı için, Slovakya deplasmanında sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Takımla çalışmalara başlayan Burak'ın şu an için 60-65 dakika çıkarabilecek seviyede olduğu öğrenildi.
İYİ BAŞLANGIÇ YAPMALIYIZ
Sağlık ekibiyle bir görüşle yapan Avcı'nın, "Bu maç çok önemli. Hem ligdeki kötü gidişata dur demek, hem de Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Bu nedenle Burak Yılmaz'a ihtiyacım, sahaya onsuz çıkmak istemiyorum. Bu konuda ne gerekiyorsa yapın. Sakatlığını uzatacak bir duruma karşıyım ama bugünlerde ona her zamankinden çok ihtiyacım var" dediği ifade edildi.
Abdullah Avcı: Burak'sız çıkmam!
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Tecrübeli teknik adam, sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen Burak Yılmaz’ı Bratislava maçında sahaya sürecek. Avcı, bu konuda sağlık ekibine direktif verdi
Beşiktaş'ta tüm gözler Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çevrildi. Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak taraftarlarını üzen siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında başarılı sonuçlar elde ederek taraftarının gönlünü kazanmayı hedefliyor. Sadece savunmasında değil gol yollarında da sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta tüm planlar Burak Yılmaz üzerine kurulmuş durumda.
90 DAKİKAYI ÇIKARTAMAZ
Teknik direktör Avcı, Burak Yılmaz'ı Başakşehir maçından önce sahaya sürmeyi planlamıyordu. Fakat tecrübeli teknik adamın S. Bratislava maçından alınacak olumsuz sonucun negatif etkiler yaratabileceğine inandığı için, Slovakya deplasmanında sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Takımla çalışmalara başlayan Burak'ın şu an için 60-65 dakika çıkarabilecek seviyede olduğu öğrenildi.
İYİ BAŞLANGIÇ YAPMALIYIZ
Sağlık ekibiyle bir görüşle yapan Avcı'nın, "Bu maç çok önemli. Hem ligdeki kötü gidişata dur demek, hem de Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Bu nedenle Burak Yılmaz'a ihtiyacım, sahaya onsuz çıkmak istemiyorum. Bu konuda ne gerekiyorsa yapın. Sakatlığını uzatacak bir duruma karşıyım ama bugünlerde ona her zamankinden çok ihtiyacım var" dediği ifade edildi.
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