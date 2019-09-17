17 Eylül 2019, Salı
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10 YENİLGİ DIŞ SAHADA
Beşiktaş, son 2 sezonda deplasman performansıyla şampiyonluğun uzağında kaldı. Siyah-beyazlılar 2015- 16 ve 2016-17'de 34 dış saha maçında 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 32 puan kaybeden Beşiktaş, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında deplasmanda 34 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu süreçte 50 puan kaybetti.
Kartal 50 puan kaybetti
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Süper Lig’de son 4 deplasman maçını kaybeden siyah beyazlılar son 2 sezonda deplasmanda 50 puan yitirdi.
Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olan Beşiktaş, son 18 yıldaki en uzun dış saha mağlubiyet serisini yaşıyor. İlk 4 haftada birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet gören siyah-beyazlılar, son 15 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. İki yenilgiyi de dış sahada yaşayan Kara Kartallar, ligde geçen sezonun son 2 deplasman maçını da kaybetmişti.
10 YENİLGİ DIŞ SAHADA
Beşiktaş, son 2 sezonda deplasman performansıyla şampiyonluğun uzağında kaldı. Siyah-beyazlılar 2015- 16 ve 2016-17'de 34 dış saha maçında 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 32 puan kaybeden Beşiktaş, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında deplasmanda 34 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu süreçte 50 puan kaybetti.
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