Ne savunma var ne hücum

Şenol Güneş döneminin ilk 3 sezonunda ligin en az gol yiyen ve pozisyon veren takımlarından olan Beşiktaş, geçen sezondan itibaren bu özelliğini kaybetti. 4 hafta sonunda 7 gol yiyen ve rakiplerine 10 kez de net pozisyon veren siyah-beyazlı takım, atakta da sınıfta kaldı. Atılan 6 golün 3’ü savunmacılardan geldi.

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta göreve başladığında transferleri önce savunmaya yaptırdı ve ilk dört transferin 3'ü bu bölgeye oldu. Ancak geçen süre içinde yeni transferlerden Douglas ve Rebocho şans bulamazken bütün maçlarda oynayan Ruiz, savunmanın çok gol yemesine ve yediğinden çok daha fazla pozisyon vermesine çare olamadı. Beşiktaş ilk dört haftada iki maçta 3'er olmak üzere 7 gol yedi ve en az 10 tane daha pozisyon verdi. Hücumda ise sıkıntı daha da büyük. Burak'ın yokluğunda 4 maça 11'de başlayan Güven, sadece 1 gol atarken, Avcı'nın tercih etmediği Umut Nayir de bir tek Gazişehir maçında gol kaydetti. 4 maçta atılan 6 golün 3'ü avunma özelliği olan oyunculardan (Vida, Caner ve Atiba) geldi. Diğer golü ise Ljajic buldu. Transferin son gününde alınan ve Gazişehir karşısında 66 dakika oyunda kalan Diaby'nin de santrforda oynatılması seçenekler arasında. Ancak Avcı'nın, Diaby'yi kanatta görevlendirmesi takımdaki santrfor sıkıntısının devam edeceğini gösteriyor.