09 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sakatlardan iyi haber var

Sakatlardan iyi haber var
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.09.2019

Siyah-beyazlı takımda sakatlardan iyi haberler gelmeye başladı…Bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen golcü isim takımla saha idmanlarına başladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlardan iyi haberler gelmeye başladı… Bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen takımla saha idmanlarına başladı. Tecrübeli forvetin Gazişehir maçına yetişme ihtimalinin olduğu ama teknik patron 'nın onu Gazişehir ve Slovan maçlarında riske etmeyip, sınavına saklayacağı gelen bilgiler arasında. Bu arada Atiba'nın bugün, Oğuzhan'ın da yarından itibaren takımla çalışacağı bildirildi. Bu gelişmeler teknik heyeti sevindirdi.

ZEMİN DAHA DA KÖTÜLEŞTİ
Vodafone Park'ın bu sezonki kötü zemini, A Milli Futbol Takımımızın oynadığı Andorra maçında da değişmedi. İlk olarak ile arasında oynanan mücadelesinde gündeme gelen stadın zemini, 'ın maçlarında da dikkatten kaçmamıştı. Andorra maçında zemin, dakikalar geçtikçe daha da yıprandı ve oldukça kötü bir hale geldi.

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