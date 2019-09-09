Sakatlardan iyi haber var

Siyah-beyazlı takımda sakatlardan iyi haberler gelmeye başladı…Bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen golcü isim Burak Yılmaz takımla saha idmanlarına başladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlardan iyi haberler gelmeye başladı… Bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen Burak Yılmaz takımla saha idmanlarına başladı. Tecrübeli forvetin Gazişehir maçına yetişme ihtimalinin olduğu ama teknik patron Abdullah Avcı'nın onu Gazişehir ve Slovan maçlarında riske etmeyip, Başakşehir sınavına saklayacağı gelen bilgiler arasında. Bu arada Atiba'nın bugün, Oğuzhan'ın da yarından itibaren takımla çalışacağı bildirildi. Bu gelişmeler teknik heyeti sevindirdi.

ZEMİN DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Vodafone Park'ın bu sezonki kötü zemini, A Milli Futbol Takımımızın oynadığı Andorra maçında da değişmedi. İlk olarak Chelsea ile Liverpool arasında oynanan UEFA Süper Kupa mücadelesinde gündeme gelen stadın zemini, Beşiktaş'ın maçlarında da dikkatten kaçmamıştı. Andorra maçında zemin, dakikalar geçtikçe daha da yıprandı ve oldukça kötü bir hale geldi.