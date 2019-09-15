15 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Bratislava maçı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.09.2019

, Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile start verdi.

BJK 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, , ısınma ve 5'e 2 çalışmalarında takımda yer alırken, idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Dün 'de oynanan Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında forma giyen oyuncular, sahada koşu ve streching çalışması yaparak idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi. Basına kapalı ve yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan , maçı hazırlıklarına salı günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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