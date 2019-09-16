16 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

İngilizler şaşkın: Bizde sahada yoktu

İngilizler şaşkın: Bizde sahada yoktu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.09.2019

Elneny'nin Gazişehir maçında kırmızı kart görmesiyle ilgili 'li taraftarların yorumları İngiliz basınında haber oldu.

İngilizler, şaşkınlıklarını dile getirdi. Daha önce 'de hiç kırmızı görmeyen Mısırlı futbolcuyla ilgili yorumlar şöyle: Moreno Van Laeken: "Bizim için oynarken sahada yoktu." Deano: "Onun sinirlenebileceğini hiç sanmıyordum." Ugarte- CP: "Elneny sakin ol." Emmy: "Elneny bunu telafi edemez."

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