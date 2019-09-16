İngilizler şaşkın: Bizde sahada yoktu

Elneny'nin Gazişehir maçında kırmızı kart görmesiyle ilgili Arsenal'li taraftarların yorumları İngiliz basınında haber oldu.

İngilizler, şaşkınlıklarını dile getirdi. Daha önce Arsenal'de hiç kırmızı görmeyen Mısırlı futbolcuyla ilgili yorumlar şöyle: Moreno Van Laeken: "Bizim için oynarken sahada yoktu." Deano: "Onun sinirlenebileceğini hiç sanmıyordum." Ugarte- CP: "Elneny sakin ol." Emmy: "Elneny bunu telafi edemez."