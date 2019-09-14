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"Vida Beşiktaş'ın vidasını çıkardı"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gazişehir - Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Vida, Beşiktaş'ın vidasını çıkardı." ifadelerini kullandı.
14.09.2019

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