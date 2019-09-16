Abdullah Avcı'dan Vida ve Elneny'e fırça

Gazişehir Gaziantep maçının devre arasında Vida'yı "Bu hareket sana hiç yakıştı mı" sözleriyle fırçalayan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonunda da Elneny'i eleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Gazişehir maçının henüz 6. dakikasında penaltı yaptırıp kırmızı kart görerek yenilginin başlangıcını hazırlayan Vida ve 75'te oyundan atılan Elneny'ye soyunma odasında sert bir çıkış yaptığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, ilk olarak Hırvat stopere devre arasında "Golün telafisi var ama kırmızı kartın yok. Senin gibi bir tecrübeli bir futbolcu orada o kartı nasıl görür" diyerek tepkisini gösterdiği kaydedildi. Maç sonunda ise Elneny'yi eleştiren siyah-beyazlı teknik adamın, "Tamam ilk dirseği o atıyor. Ama sen o tekmeyi atmayacaksın. Maç 10'a 10 olsaydı farklı bir skor da olabilirdi ancak bireysel tepkin yüzünden bu şansı kaçırdık" şeklinde tepki verdiği öğrenildi. Avcı maçtan sonra hakem Halil Umut Meler'i de eleştirdi. Beşiktaş, Umut Meler'in yönettiği 5 deplasman maçını da kazanamadı.