16 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'dan Vida ve Elneny'e fırça

Avcı'dan Vida ve Elneny'e fırça
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.09.2019

Gazişehir Gaziantep maçının devre arasında Vida'yı "Bu hareket sana hiç yakıştı mı" sözleriyle fırçalayan Teknik Direktörü , maç sonunda da 'i eleştirdi.

Teknik direktör 'nın Gazişehir maçının henüz 6. dakikasında penaltı yaptırıp kırmızı kart görerek yenilginin başlangıcını hazırlayan Vida ve 75'te oyundan atılan 'ye soyunma odasında sert bir çıkış yaptığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, ilk olarak Hırvat stopere devre arasında "Golün telafisi var ama kırmızı kartın yok. Senin gibi bir tecrübeli bir futbolcu orada o kartı nasıl görür" diyerek tepkisini gösterdiği kaydedildi. Maç sonunda ise Elneny'yi eleştiren siyah-beyazlı teknik adamın, "Tamam ilk dirseği o atıyor. Ama sen o tekmeyi atmayacaksın. Maç 10'a 10 olsaydı farklı bir skor da olabilirdi ancak bireysel tepkin yüzünden bu şansı kaçırdık" şeklinde tepki verdiği öğrenildi. Avcı maçtan sonra hakem Halil 'i de eleştirdi. , Umut Meler'in yönettiği 5 deplasman maçını da kazanamadı.

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