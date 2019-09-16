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Bratislava - Beşiktaş maçına Estonyalı hakem
Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 Giriş Tarihi: 16.09.2019
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında perşembe günü TSİ 22:00'da çıkacağı Slovan Bratislava deplasmanının hakemi Estonyalı Kristo Tohver oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk sınavında perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'ya konuk olacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Juri Frischer olacak.
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