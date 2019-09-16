16 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Bratislava - Beşiktaş maçına Estonyalı hakem

Bratislava - Beşiktaş maçına Estonyalı hakem
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 Giriş Tarihi: 16.09.2019

'ın, K Grubu ilk maçında perşembe günü TSİ 22:00'da çıkacağı deplasmanının hakemi Estonyalı oldu.

, K Grubu ilk sınavında perşembe günü Slovakya deplasmanında 'ya konuk olacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Estonya Futbol Federasyonu'ndan düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Juri Frischer olacak.

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