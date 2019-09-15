15 Eylül 2019, Pazar

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Beşiktaş'ta hem savunma hem de hücum alarm veriyor!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ta, savunma tam anlamıyla çökerken, santrafor konusundaki sıkıntı da her maç artarak devam ediyor. 4 maçta yenilen 7 golün yanı sıra Demir Grup Sivasspor ve Gazişehir Gaziantep maçlarında yenilen 3 gole rağmen, verilen pozisyonlarda tarihi mağlubiyetlerden dönülmesi dikkatleri savunmada topluyor. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 16:18
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Beşiktaş'ta hem savunma hem de hücum alarm veriyor!

Şenol Güneş döneminin ilk 3 sezonunda ligin en az gol yiyen ve pozisyon veren takımlarından olan Beşiktaş, geçen sezondan itibaren bu özelliğini kaybetti.

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Beşiktaş'ta hem savunma hem de hücum alarm veriyor!

3'üncü olarak bitirilen sezonda 46 gol yiyen siyah-beyazlılar son 7 sezonun en yüksek gol yeme oranına ulaşırken, verdiği pozisyonlarla da taraftarların tepkisini çekiyordu.

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Beşiktaş'ta hem savunma hem de hücum alarm veriyor!

Yeni sezonda teknik direktör değişimi ve savunmaya yapılan takviyelerle bu durumun düzeleceğini düşünen taraftarlar ve futbol camiası, 4'üncü hafta itibarıyla hayal kırıklığı yaşıyor.

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Beşiktaş'ta hem savunma hem de hücum alarm veriyor!

Medipol Başakşehir'de özellikle takım savunması konusunda yaptığı başarılı saha içi organizasyonlarıyla dikkat çeken Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta göreve başladığında da transferleri önce savunmaya yaptırdı ve ilk dört transferin 3'ü bu bölgeye oldu.

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Beşiktaş'ta hem savunma hem de hücum alarm veriyor!

Ancak geçen süre içinde yeni transferlerden Douglas ve Rebocho şans bulamazken bütün maçlarda oynayan Ruiz, savunmanın çok gol yemesine ve yediğinden çok daha fazla pozisyon vermesine çare olamadı.

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