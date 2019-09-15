Beşiktaş'ta hem savunma hem de hücum alarm veriyor!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ta, savunma tam anlamıyla çökerken, santrafor konusundaki sıkıntı da her maç artarak devam ediyor. 4 maçta yenilen 7 golün yanı sıra Demir Grup Sivasspor ve Gazişehir Gaziantep maçlarında yenilen 3 gole rağmen, verilen pozisyonlarda tarihi mağlubiyetlerden dönülmesi dikkatleri savunmada topluyor. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 16:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





