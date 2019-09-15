Wolverhampton da kayıp

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton da haftayı yenilgiyle kapattı. İngiliz ekibi, Premier Lig'in 5. haftasında evinde ağırladığı Chelsea'ye 5-2 mağlup oldu. Wolverhampton'ın golleri Patrick Cutrone ve Tammy Abraham'dan (kk) geldi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton da haftayı yenilgiyle kapattı. İngiliz ekibi, Premier Lig'in 5. haftasında evinde ağırladığı Chelsea'ye 5-2 mağlup oldu. Wolverhampton'ın golleri Patrick Cutrone ve Tammy Abraham'dan (kk) geldi.