15 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Wolverhampton da kayıp

Wolverhampton da kayıp
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.09.2019

'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton da haftayı yenilgiyle kapattı. İngiliz ekibi, 'in 5. haftasında evinde ağırladığı 'ye 5-2 mağlup oldu. Wolverhampton'ın golleri Patrick Cutrone ve Tammy Abraham'dan (kk) geldi.

'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton da haftayı yenilgiyle kapattı. İngiliz ekibi, 'in 5. haftasında evinde ağırladığı 'ye 5-2 mağlup oldu. Wolverhampton'ın golleri Patrick Cutrone ve Tammy Abraham'dan (kk) geldi.

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