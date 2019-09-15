Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Böyle olmamalıydı
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı. Deneyimli hoca, “Maçın başlarında Vida’nın atılması tüm planları bozdu. Yenik durumdan kurtulmak için de tüm şartları zorladık ama olmadı” dedi.
Maçın başlarında planları alt-üst eden bir durum yaşadıklarını belirten Avcı, "Vida'nın oyundan atılması ve rakibin penaltı kazanması bizim için büyük handikap oldu. İlk yarıda biz pozisyona girmekte zorlanırken, rakibimiz de net fırsatlar yakaladı" dedi. İkinci 45'te oyunun üstünlüğünü ele aldıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Eksik olmamıza rağmen daha çok topla oynayan ve pozisyonlara giren bizdik. Yenik durumdan kurtulmak için de tüm şartları zorladık ama olmadı. Rakibimiz yine hızlı bir hücumda ikinci golü attı. Galibiyet hedefiyle geldiğimiz deplasmandan puansız ayrılıyoruz. Böyle olmamalıydı. Artık Avrupa Ligi'nde Bratislava ile oynayacağımız maçı düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
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