15 Eylül 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta Avcı'ya Enzo Roco isyanı
Giriş Tarihi: 15.09.2019
Teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepkiler vardı. Henüz 6. dakikada Vida'nın atılması sonrası stopere Elneny'yi çeken Avcı, ikinci yarıda da o bölgeye Dorukhan'ı koydu. Bu durum taraftarların tepkisini çekti.
Teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepkiler vardı. Henüz 6. dakikada Vida'nın atılması sonrası stopere Elneny'yi çeken Avcı, ikinci yarıda da o bölgeye Dorukhan'ı koydu. Bu durum taraftarların tepkisini çekti. Siyah-beyazlılar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda usta hocayı kararı için protesto ettiler. İşte onlandan bazıları: 'Biz mi körüz? Güven- Roco değişikliği yapmak bu kadar mı zor.' Güven- Roco değişikliğini ısrarla görmediğin için bravo....
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