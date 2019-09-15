Beşiktaş'ta Avcı'ya Enzo Roco isyanı

Teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepkiler vardı. Henüz 6. dakikada Vida'nın atılması sonrası stopere Elneny'yi çeken Avcı, ikinci yarıda da o bölgeye Dorukhan'ı koydu. Bu durum taraftarların tepkisini çekti.

Teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepkiler vardı. Henüz 6. dakikada Vida'nın atılması sonrası stopere Elneny'yi çeken Avcı, ikinci yarıda da o bölgeye Dorukhan'ı koydu. Bu durum taraftarların tepkisini çekti. Siyah-beyazlılar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda usta hocayı kararı için protesto ettiler. İşte onlandan bazıları: 'Biz mi körüz? Güven- Roco değişikliği yapmak bu kadar mı zor.' Güven- Roco değişikliğini ısrarla görmediğin için bravo....