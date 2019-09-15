15 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Avcı'ya Enzo Roco isyanı

Avcı'ya Enzo Roco isyanı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.09.2019

Teknik direktör 'ya tepkiler vardı. Henüz 6. dakikada Vida'nın atılması sonrası stopere Elneny'yi çeken Avcı, ikinci yarıda da o bölgeye Dorukhan'ı koydu. Bu durum taraftarların tepkisini çekti.

Teknik direktör 'ya tepkiler vardı. Henüz 6. dakikada Vida'nın atılması sonrası stopere Elneny'yi çeken Avcı, ikinci yarıda da o bölgeye Dorukhan'ı koydu. Bu durum taraftarların tepkisini çekti. Siyah-beyazlılar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda usta hocayı kararı için protesto ettiler. İşte onlandan bazıları: 'Biz mi körüz? Güven- Roco değişikliği yapmak bu kadar mı zor.' Güven- Roco değişikliğini ısrarla görmediğin için bravo....

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