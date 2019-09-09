Dorukhan yeni yerini sevdi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan, Abdullah Avcı'nın kendisine biçtiği rolden oldukça memnun… Geçen sezon Şenol Güneş tarafından Atiba ile adeta ön libero tandemi gibi kullanılan genç oyuncu, Avcı ile biraz daha hücuma yardım eder pozisyonda oynamaya başladı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan, Abdullah Avcı'nın kendisine biçtiği rolden oldukça memnun… Geçen sezon Şenol Güneş tarafından Atiba ile adeta ön libero tandemi gibi kullanılan genç oyuncu, Avcı ile biraz daha hücuma yardım eder pozisyonda oynamaya başladı. Avcı'nın kendisinden daha fazla hücuma çıkmasını istediği Dorukhan'ın da yeni misyonundan oldukça memnun olduğu bildirildi.

HAZIRLIKLARA BUGÜN DEVAM

Beşiktaş, ligde oynayacağı Gazişehir maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Dünü dinlenerek geçiren siyah-beyazlılar, çalışmalara 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. Milli takımlardaki isimlerden yoksun çalışacak Kartal, Gazişehir sınavının taktik provalarına başlayacak.

SADECE 2 KEZ SOLDA OYNAMIŞ

Teknik direktör Abdullah Avcı, Sivasspor'dan alınan Douglas'ın komple bir oyuncu olduğunu ve pek çok bölgede oynadığını açıkladı. Fakat Brezilyalının kariyerine bakıldığında sadece 2012 ve 2013'te birer kez sol bek oynadığı onun dışında kariyerinin tamamını sağ bek olarak geçirdiği ortaya çıktı. Avcı, Douglas'ı Rizespor maçının ikinci yarısında kariyerinde ilk kez olarak orta sahanın ortasında 8 numara gibi kullandı.

'BANA DA SIRA GELECEK'

Öte yandan Douglas forma için mücadele ettiğini söyledi. Brezilyalı sağ bek "Gökhan gayet iyi oynuyor, ben de elimden geleni yapıyorum. Mutlaka birgün bana da görev düşecek. Doğru zamanı bekliyorum. Aramızda tatlı bir rekabet var" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu halen alışma süreci yaşadığını da sözlerine ekledi.