09 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Dorukhan yeni yerini sevdi

Dorukhan yeni yerini sevdi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.09.2019

'ın genç yıldızı , 'nın kendisine biçtiği rolden oldukça memnun… Geçen sezon tarafından Atiba ile adeta ön libero tandemi gibi kullanılan genç oyuncu, Avcı ile biraz daha hücuma yardım eder pozisyonda oynamaya başladı.

'ın genç yıldızı , 'nın kendisine biçtiği rolden oldukça memnun… Geçen sezon tarafından Atiba ile adeta ön libero tandemi gibi kullanılan genç oyuncu, Avcı ile biraz daha hücuma yardım eder pozisyonda oynamaya başladı. Avcı'nın kendisinden daha fazla hücuma çıkmasını istediği Dorukhan'ın da yeni misyonundan oldukça memnun olduğu bildirildi.

HAZIRLIKLARA BUGÜN DEVAM
Beşiktaş, ligde oynayacağı Gazişehir maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Dünü dinlenerek geçiren siyah-beyazlılar, çalışmalara 18.00'de BJK 'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. Milli takımlardaki isimlerden yoksun çalışacak , Gazişehir sınavının taktik provalarına başlayacak.

SADECE 2 KEZ SOLDA OYNAMIŞ
Teknik direktör Abdullah Avcı, 'dan alınan Douglas'ın komple bir oyuncu olduğunu ve pek çok bölgede oynadığını açıkladı. Fakat Brezilyalının kariyerine bakıldığında sadece 2012 ve 2013'te birer kez sol bek oynadığı onun dışında kariyerinin tamamını sağ bek olarak geçirdiği ortaya çıktı. Avcı, Douglas'ı Rizespor maçının ikinci yarısında kariyerinde ilk kez olarak orta sahanın ortasında 8 numara gibi kullandı.

'BANA DA SIRA GELECEK'
Öte yandan Douglas forma için mücadele ettiğini söyledi. Brezilyalı sağ bek "Gökhan gayet iyi oynuyor, ben de elimden geleni yapıyorum. Mutlaka birgün bana da görev düşecek. Doğru zamanı bekliyorum. Aramızda tatlı bir rekabet var" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu halen alışma süreci yaşadığını da sözlerine ekledi.

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