Dorukhan yeni yerini sevdi
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan, Abdullah Avcı'nın kendisine biçtiği rolden oldukça memnun… Geçen sezon Şenol Güneş tarafından Atiba ile adeta ön libero tandemi gibi kullanılan genç oyuncu, Avcı ile biraz daha hücuma yardım eder pozisyonda oynamaya başladı.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan, Abdullah Avcı'nın kendisine biçtiği rolden oldukça memnun… Geçen sezon Şenol Güneş tarafından Atiba ile adeta ön libero tandemi gibi kullanılan genç oyuncu, Avcı ile biraz daha hücuma yardım eder pozisyonda oynamaya başladı. Avcı'nın kendisinden daha fazla hücuma çıkmasını istediği Dorukhan'ın da yeni misyonundan oldukça memnun olduğu bildirildi.
HAZIRLIKLARA BUGÜN DEVAM
Beşiktaş, ligde oynayacağı Gazişehir maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Dünü dinlenerek geçiren siyah-beyazlılar, çalışmalara 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. Milli takımlardaki isimlerden yoksun çalışacak Kartal, Gazişehir sınavının taktik provalarına başlayacak.
SADECE 2 KEZ SOLDA OYNAMIŞ
Teknik direktör Abdullah Avcı, Sivasspor'dan alınan Douglas'ın komple bir oyuncu olduğunu ve pek çok bölgede oynadığını açıkladı. Fakat Brezilyalının kariyerine bakıldığında sadece 2012 ve 2013'te birer kez sol bek oynadığı onun dışında kariyerinin tamamını sağ bek olarak geçirdiği ortaya çıktı. Avcı, Douglas'ı Rizespor maçının ikinci yarısında kariyerinde ilk kez olarak orta sahanın ortasında 8 numara gibi kullandı.
'BANA DA SIRA GELECEK'
Öte yandan Douglas forma için mücadele ettiğini söyledi. Brezilyalı sağ bek "Gökhan gayet iyi oynuyor, ben de elimden geleni yapıyorum. Mutlaka birgün bana da görev düşecek. Doğru zamanı bekliyorum. Aramızda tatlı bir rekabet var" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu halen alışma süreci yaşadığını da sözlerine ekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"