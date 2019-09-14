14 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

MAÇ SONUCU: Gazişehir Gaziantep 3-2 Beşiktaş | ÖZET

Beşiktaş deplasman 'Gazi'si!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 Giriş Tarihi: 14.09.2019

'in 4. haftasında deplasmanına konuk olan , 6. dakikada Vida'nın, 75. dakikada da ilk resmi maçına çıkan Elneny'nin kırmızı kart gördüğü maçtan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

'te inanılmaz bir maç oynandı. 4. hafta maçında , Gaziantep Stadyumu'nda 'in konuğu oldu. Ev sahibi ekip müsabakayı Twusami, Güray Vural ve Chibsah'ın attığı gollerle 3-2 kazandı. Siyah-beyazlı takımın golleri Umut Nayir ve Atiba Hutchinson'dan geldi.

beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı.

Mücadelenin henüz 6. dakikasında penaltı yapan kırmızı kart gören Vida'nın oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan siyah beyazlı ekip 8. dakikada Twumasi ve 58. dakikada Güray Vural'ın golleriyle 2-0 geriye düştü.

75. dakikada Gazişehir'den Kayode, Beşiktaş'tan ise Elneny kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

79. dakikada Chibsah'ın golüne engel olamayan Beşiktaş 3-0 geriye düşerken 83'te oyuna giren Umut Nayır'ın aynı dakikada bulduğu golle fark ikiye indi.

Beşiktaş, 84. dakikada Atiha Hutchinson'ın golüyle farkı bire indirse de geri kalan dakikalarda beraberlik golü gelmedi ve Gazişehir Gaziantep sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Gazişehir-Beşiktaş maçından kareler GAZİŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN KARELER

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