MAÇ SONUCU: Gazişehir Gaziantep 3-2 Beşiktaş | ÖZET
Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanına konuk olan Beşiktaş, 6. dakikada Vida'nın, 75. dakikada da ilk resmi maçına çıkan Elneny'nin kırmızı kart gördüğü maçtan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.
Gaziantep'te inanılmaz bir maç oynandı. Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş, Gaziantep Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep'in konuğu oldu. Ev sahibi ekip müsabakayı Twusami, Güray Vural ve Chibsah'ın attığı gollerle 3-2 kazandı. Siyah-beyazlı takımın golleri Umut Nayir ve Atiba Hutchinson'dan geldi.
beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı.
Mücadelenin henüz 6. dakikasında penaltı yapan kırmızı kart gören Vida'nın oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan siyah beyazlı ekip 8. dakikada Twumasi ve 58. dakikada Güray Vural'ın golleriyle 2-0 geriye düştü.
75. dakikada Gazişehir'den Kayode, Beşiktaş'tan ise Elneny kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
79. dakikada Chibsah'ın golüne engel olamayan Beşiktaş 3-0 geriye düşerken 83'te oyuna giren Umut Nayır'ın aynı dakikada bulduğu golle fark ikiye indi.
Beşiktaş, 84. dakikada Atiha Hutchinson'ın golüyle farkı bire indirse de geri kalan dakikalarda beraberlik golü gelmedi ve Gazişehir Gaziantep sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
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