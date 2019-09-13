13 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz'e De Bruyne örneği

Dorukhan'a De Bruyne örneği
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.09.2019

Teknik Direktörü , genç yıldızı Dorukhan’a 'nin Belçikalı dünya yıldızı Kevin De ’i örnek almasını ve başarılı futbolcunun görüntülerini izlemesini istedi.

Teknik Direktörü , siyah-beyazlıların yeni sistemini oluşturmaya çaba harcarken, oyunculara da bireysel olarak katkı sağlamaya çalışıyor. Avcı'nın gelişimine özen gösterdiği isimlerden biri de . 23 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş orta sahasının vazgeçilmezlerinden biri oldu. Dorukhan'ın daha iyi bir seviyeye gelmesini isteyen Abdullah Avcı milli futbolcudan Kevin De 'i örnek almasını istedi ve 'nin yıldızının videolarını izlemesini istedi.

ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ET

Transfermarkt değeri 130 milyon euro olan Belçikalı futbolcunun hücumdaki etkinliğine ve oyun kurucu özelliğine dikkat çekmeye çalışan deneyimli çalıştırıcı, görüntüler eşliğinde Dorukhan'a neler yapması gerektiğini anlatıyor. Teknik direktörünün yaklaşımından memnun olan 23 yaşındaki oyuncu, De Bruyne'nin maç videolarını neredeyse her gün izliyor. Avcı ve yardımcıları ile sık sık görüşen Dorukhan, antrenmanlar dışında yaptığı çalışmalar ile daha iyi bir seviye gelmek için özveride bulunuyor.

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