12 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Millilere yakın takip

Millilere yakın takip
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.09.2019

'in dördüncü haftasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren 'ta teknik direktör , milli takımlara giden futbolcularını da yakından takip etti.

'ın Portekiz ile oynadığı karşılaşmada 59'da oyuna giren Adem Ljajic, takımının 4-2 mağlubiyetini engelleyemedi. Ljajic, 3-1 kazanılan Lüksemburg maçında ise 90 dakika oynadı. Vida, Hırvatistan'ın 4-0'lık Slovakya galibiyeti ve 1-1'lik beraberliğinde 90 dakika sahada kaldı. ABD'nin Uruguay ile oynadığı hazırlık maçına 11'de başlayan Boyd ise 61'de oyundan çıktı. Güven Yalçın, Andorra karşılaşmasında 45 dakika sahada kaldı. Moldova maçında 87 dakika forma giyen Dorukhan Toköz ise 'un ilk golünde asist yapan isim oldu.

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