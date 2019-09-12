Millilere yakın takip

Yaz transfer döneminin 2 Eylül'de sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının yanı sıra Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve tüm Süper Lig ekipleri kadrolarına son şeklini verdi. Birçok yıldızın Türkiye'ye gelmesi ile birlikte ligimizin değeri arttı. Peki FIFA 20 ratinglerine göre Süper Lig'in en iyisi kim? İşte o sürpriz liste...