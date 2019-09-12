12 Eylül 2019, Perşembe
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Millilere yakın takip
Giriş Tarihi: 12.09.2019
Süper Lig'in dördüncü haftasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, milli takımlara giden futbolcularını da yakından takip etti.
Sırbistan'ın Portekiz ile oynadığı karşılaşmada 59'da oyuna giren Adem Ljajic, takımının 4-2 mağlubiyetini engelleyemedi. Ljajic, 3-1 kazanılan Lüksemburg maçında ise 90 dakika oynadı. Vida, Hırvatistan'ın 4-0'lık Slovakya galibiyeti ve 1-1'lik Azerbaycan beraberliğinde 90 dakika sahada kaldı. ABD'nin Uruguay ile oynadığı hazırlık maçına 11'de başlayan Boyd ise 61'de oyundan çıktı. Güven Yalçın, Andorra karşılaşmasında 45 dakika sahada kaldı. Moldova maçında 87 dakika forma giyen Dorukhan Toköz ise Cenk Tosun'un ilk golünde asist yapan isim oldu.
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