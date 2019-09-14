14 Eylül 2019, Cumartesi
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Gazişehir-Beşiktaş maçından kareler
Süper Lig'in 4. haftasında ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında penaltıdan bulduğu golle öne geçen Gazişehir mücadeleyi 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-Beyazlılar'ın 9 kişi tamamladığı karşılaşmada Umut Nayır oyuna girdikten yalnızca 10 saniye sonra topu filelerle buluşturmayı başardı. İşte maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 14.09.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 22:34
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