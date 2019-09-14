Fikret Orman'dan ezeli rakiplere gönderme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ezeli rakiplerine gönderme yaptı. Orman, "Bizim yaptığımız işin en önemli finali topun çizgiyi geçmesidir. Ama o top ‘çizgiyi ne olursa olsun da geçsin’ bizim camiamızın işi değil, başka camiaların işi olabilir Hedefini kaybetmiş, sadece maddi imkanları için burada bulunan oyunculardansa hedefi olan, ruhu olan bir takıma tekrar dönmemiz lazımdı. Bunun ilk adımlarını attık." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Orman, Adana Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen toplantıda 250 kongre üyesiyle bir araya geldi. Başkan Orman, şampiyonlukların ve maç kazanmanın elbette çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim yaptığımız işin en önemli finali topun çizgiyi geçmesidir. Ama o top 'çizgiyi ne olursa olsun da geçsin' bizim camiamızın işi değildir. Onlar başka camiaların işi olabilir. Biz 'Hakkı'nla oyna Şeref'inle kazan, Şeref'inle oyna Hakkı'nla kazan' kültüründen gelmiş bir camiayız. Biz elimizden geldiği kadar kendi çizgimizde, kendi doğrularımızla mücadele edeceğiz" dedi.

KÜÇÜLDÜK AMA 7 TRANSFER YAPTIK

Başkan Orman bir yandan küçüldüklerini, bir yandan da büyüme stratejilerine devam ettiklerini belirterek: "Bu sene yaklaşık 20 milyon avronun üzerinde bütçe daralması yaşadık. Ama 7 de transfer yaptık. Takımın yaş ortalamasını 4 yaş gençleştirdik. Dünyanın her tarafında bir ekonomik kriz var. Bu krizden olabildiğince kulübümüzü etkilenmeden çıkarmamız için daralmamız lazımdı. Hedefini kaybetmiş, sadece maddi imkanları için burada bulunan oyunculardansa hedefi olan, ruhu olan bir takıma tekrar dönmemiz lazımdı. Bunun da bu sene ilk adımlarını attık."

TUZAĞA DÜŞMEYİZ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, özellikle sosyal medya üzerinden yaşananlara tepki göstererek, "Bir hata bulalım da oradan Beşiktaş'ı bir yere getirelim çabası içerisine düşenler olur fakat biz bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bu Beşiktaş bizim Beşiktaş'ımız. Taraftar demek taraftan geliyor, biz Beşiktaş'ın tarafıyız. Hatalar oluyor mudur, oluyor. Yaşayan, hareket eden her şey hata yapar" ifadelerini kullandı.

ALTYAPIDAN 4-5 OYUNCU 11'E GİRECEK

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, altyapıya önem verdiklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Abdullah hoca ile beraber, önümüzdeki 1-2 sene içerisinde futbol A takımı içerisinde en az 4-5 kişi, şu andaki altyapıdan gelmiş oyunculardan oluşacaktır. 7,5 senedir, her dakikamı her saniyemi Beşiktaş için harcıyorum. Camiamızı mutlu etmek için uğraşıyoruz ve inşallah da elimizden geldiği kadar da mutlu etmeye çalışıyoruz."

KUM SAATİ TERSE ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 2.5 senelik görev süresi kaldığını belirten Fikret Orman, "Yavaş yavaş kum saati tersine doğru çalışıyor. Ondan sonra da yeni bir başkanla Beşiktaş hayatına devam edecek. Bu süreç içerisinde bizler olabildiğince bütün gücümüzle Beşiktaş'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir daha seçime girmeyeceğim. Seçime girmeyeceğimiz için de bizim tek amacımız Beşiktaş'a hizmet" dedi.

BÜYÜK İŞLER YAPACAĞIZ

Bu sezon iyi bir kadro kurduklarını ifade eden Orman, sezon hedefiyle ilgili şunları kaydetti: "Abdullah hoca ve ekibine çok inanıyorum. Bu sene, Allah büyük sakatlıklar vermediği sürece, camia bütünlüğümüzü sağladığımız sürece şampiyon olacağımıza gerçekten çok inanıyorum. Sizler de inanın, dünyanın en güzel stadında oynuyoruz, dünyanın en güzel kamp tesislerini oluşturduk. Tesislerimizle, imkanlarımızla, marka değerimizle çok müthiş bir kulübüz. Yapmamız gereken şey, günlük sonuçlar değil, hayat uzun bir maratondur, bazı maçlar istediğimiz gibi gelişmeyebilir. Benim inancım şudur, Abdullah hoca ve talebeleri bu sene çok önemli işler yapacaklar.