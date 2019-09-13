13 Eylül 2019, Cuma

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İşte FIFA 20 ratinglerine göre Süper Lig'in en iyi oyuncusu! Falcao'yu geride bıraktı

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte başta dört büyükler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, yaptıkları takviyelerle ara transfer dönemine kadar mücadele edecekleri kadroları oluşturdu. Falcao, Gustavo, Sturridge ve Elneny gibi yıldızların gelmesiyle de ligimizin marka değeri arttı. Peki, FIFA 20 ratinglerine göre Süper Lig'in en iyi futbolcusu kim? İşte Falcao'yu geride bırakan sürpriz isim...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 19:26
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İşte FIFA 20 ratinglerine göre Süper Lig'in en iyi oyuncusu! Falcao'yu geride bıraktı

EMRE AKBABA

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İşte FIFA 20 ratinglerine göre Süper Lig'in en iyi oyuncusu! Falcao'yu geride bıraktı

OĞUZHAN ÖZYAKUP

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İşte FIFA 20 ratinglerine göre Süper Lig'in en iyi oyuncusu! Falcao'yu geride bıraktı

SERDAR AZİZ

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İşte FIFA 20 ratinglerine göre Süper Lig'in en iyi oyuncusu! Falcao'yu geride bıraktı

SIO

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İşte FIFA 20 ratinglerine göre Süper Lig'in en iyi oyuncusu! Falcao'yu geride bıraktı

LENS

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