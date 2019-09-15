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Gazişehir'de Mehmet Büyükekşi: İsmimiz değişecek!
Giriş Tarihi: 15.09.2019
Gazişehir Gaziantepspor Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün adını Gaziantep vurgusunun daha ön planda olduğu bir isimle değiştireceklerini bildirdi.
Gazişehir Gaziantepspor Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün adını Gaziantep vurgusunun daha ön planda olduğu bir isimle değiştireceklerini bildirdi. Kulübün bundan sonraki süreç için bazı hedefler belirlediğini aktaran Büyükekşi şunları kaydetti: "Birinci hedefimiz, Gazişehir Gaziantep ismini değiştirip Gaziantep vurgusunun daha önde olduğu bir hale getirebilmek. Çünkü kulübün şimdiki ismi, zaman zaman kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Federasyonla ilk görüşmeyi yaptık, en kısa sürede sonuca ulaştırmak istiyoruz."
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