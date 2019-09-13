13 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 3 yıldız Gazişehir maçı kadrosunda yok

Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroya alınmadı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 Giriş Tarihi: 13.09.2019

'ta ve sakatlıkları sebebiyle, ise yabancı sınırı sebebiyle 'nın kararıyla maçının kadrosuna alınmadı.

4. hafta maçında deplasmanına konuk olacak 'ta 3 isim maç kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları bulunan ve 'ın yanı sıra, 12 yabancı bulundurma kuralı sebebiyle de kafileye dahil edilmedi.

İşte Beşiktaş'ın Gazişehir maçı kadrosu:



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Öte yandan, siyah beyazlı ekip, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bu sabahki antrenmanla tamamladı.

BJK 'nde basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz özel programına devam ederken Oğuzhan Özyakup ise salonda çalıştı. Teknik direktör yönetimindeki antrenmana Beşiktaşlı futbolcular sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Oyuncular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra ise taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik çalışması, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek ve kampa girecek.

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